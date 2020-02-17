Yunan medyasından Libya itirafı! Kazanan Türkiye oldu

Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, bugün manşetinde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Gazete kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye yaptığı itirazdan umduğunu bulamadı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı. Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmiş daha sonra Türkiye'yi, AB ile BM'ye şikayet ederek yaptırım talebinde bulunmuştu.

Yunan medyası: Kazanan Türkiye oldu

Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, bugün manşetinde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini, "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.