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Çinli güzellik uzmanına 'sen git yarasa ye' tepkisi

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çinliler hedef olmuş durumda. Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da tepkiye uğrayanlar arasındaydı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı gittikçe yükselirken, Çinlilere yönelik dışlayıcı tavırlarda artış yaşaıyor.

Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da kendini bu gibi saldırıların hedefinde bulanlar arasında yer alıyor. 32 yaşındaki ünlü YouTuber, Asyalı insanların her türlü hastalığın kaynağı olduğuna dair yorumlar ve ithamlar aldığını açıkladı.

"Yarasaları yerken iyi şanslar"

Kendisine dayanağı olmayan eleştiriler yöneltiğinden bahseden Michelle Phan, ismini vermek istemediği bir kişinin, "her türlü canlıyı yediğini" söylediğini ve "Sen git yarasa ye" dediğini anlattı.

Twitter'da kendisine yazılan mesajları paylaşan blogger, "Hoşçakal, canlı sıçanları ve yarasaları yerken iyi şanslar" gibi mesajları gözler önüne serdi.

"Hastalıkları siz başlatıyorsunuz"

"Hayvanların her yerini yiyorsunuz, bu yüzden tüm hastalıkları siz başlatıyorsunuz" şeklinde ithamlara maruz kaldığını söyleyen Phan, bir tweet atarak şöyle yazdı:

Tepkilere ilginç yanıt

"Koronavirüs yüzünden Asyalılara ırkçılık yapanlara kullandığınızı eşyaların yüzde 90'ının Çin'de yapıldığını hatırlatmak isterim. Buna telefonunuz da dahil"

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