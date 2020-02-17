İşte Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk favorisi

Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.'' dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri...

''Her şey Fatih Hoca'nın istediği gibi gidiyor''

Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem, o atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. İkinci sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama ikinci sarıyı göstermeliydi. Ligin ilk devresi bittiğinde Galatasaray ile Sivasspor arasında 10 puan fark vardı. Şu anda ligin ikinci yarısının başları ve bu fikstürü çok iyi kullandı. 35 günde 10 puan farkı eritti Galatasaray. Her şey Fatih Hoca'nın istediği gibi gidiyor. Galatasaray, böyle fikstürü yakaladı mı 5'te 5 yapar. Büyük takım, büyük kulüp olmak böyle bir şey. Şimdi lider ile arada 2 puan fark var.

''Hocanın haklı bir kredisi vardı''

Ancak tabi Trabzonspor'un 1 maçı eksik. Beklediğimden diri bir Malatyaspor vardı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Galatasaray, sezon başından bu yana belki ilk kez ilk 3'e girme fırsatı oldu ve bunu da kaçırmadı. Mustafa Bey, Fatih Terim için 'teknik direktör' diye ifade ediyordu. Bakıyorum şimdi 'hocamız' diye hitap ediyor. Hocanın haklı bir kredisi vardı.

"Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım''

Maç 0-0 iken dakika 1, şut geldi ve Muslera çıkardı. Başkaları yiyor. Sezon başında en son opsiyon gözüken Adem, takımın golcüsü olarak öne çıktı. Fatih Terim; iyi oyundan, kötü oyundan farklı ben 42 puanı yapmam lazım diyordu. Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.

''Şu an favori Trabzonspor''

Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım. Kadıköy'de kaybetseler bile şansları devam edecek. Çünkü Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 6 puan önündeler.