Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberi verdi

Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederek 42 puana çıkan ve ligde 3. sıraya yükselen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada ''Lemina’nın maalesef arka adalesinde bir sıkıntı var. Bugünkü MR’dan sonra belli olacaktır sonucu.'' dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor’u Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

''Gerilimle oynadığınız dolu dolu bir 90 dakika vardı''

Türkiye Kupası’nda çarşamba günü Alanyaspor’a karşı üst düzey bir mücadele verdiklerini söyleyen Terim, “Rakibimiz dinlenip geldi. Ne olursa olsun işin fizik ve psikolojik kısmının yanı sıra, müthiş bir gerilimle oynadığınız dolu dolu bir 90 dakika vardı. Oyuncu değişiklikleri otomatik olarak bazı şeyleri değiştiriyor. Bugün rakip alanda çok oynadık. Özellikle Onyekuru’ya doğru direkt oynamak isteğimiz çok top kaybına sebep oldu. Biz pas yüzdesi yüksek bir takımız ama bugün biraz düşmüş. Bu da oyuncu tipleriyle biraz alakalı. Direkt oyun isteğimiz top kaybına sebep oldu. Bu kazanmalar, kaybetmeler oyunu engelledi. Rakibimiz 20 faul yapmış, biz 8 faul yapmışız. Oyun baya bir kesilmiş. Ama sonuç olarak, sizden önce oynanan maçlar lehinize de gelişse, bunun da baskısı olabiliyor. Burada önemli konu, ikinci golü bulabilmek. Bu kadar pozisyona girip ikinci golü bulamazsanız, bu kadar rahat olamazsınız. Feghouli’nin, Falcao’nun, Donk’un pozisyonlarından birisi olsa, daha rahat olacaksınız. Bugün rakipten daha fazla gol pozisyonuna giren, az pozisyon vermeye çalışan bir takım vardı sahada. Çarşamba maçlarının ardından olabilen şeyler oluyor” diye konuştu.



''Yavaş yavaş daha da yukarı çıkarız''

İkinci yarıda alınan sonuçların ardından puan farkının azalmasıyla ilgili de konuşan Terim, “Puan farkları kapanıyor. 5 maç, 5 hafta, 5 saniye, sizi futbolda yukarı da çıkarır, aşağı da indirir. Bu işler söyle. Allah’a şükür kısa zamanda bu farkı kapattık ve şu anda 3.’yüz. Yavaş yavaş daha da yukarı çıkarız. İnanmış bir oyuncu grubumuz ve inanmış bir taraftarımız var. El ele yürüyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Kadıköy’e kazanmaya gidiyoruz”

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Fatih Terim, “Derbilerin hiçbirisi kolay değildir. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de bilinen bir şey. İlk kez de oynamıyoruz orada. Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının havası, atmosferi çok farklı oluyor. O ciddiyetle, o dikkatle oynayan bir Galatasaray olacak. İnşallah kazanıp geliriz. Biz kazanmaya gidiyoruz. Hiç hatırlamıyorum oyuncularıma ‘Arkadaşlar bize beraberlik yeter’ dediğimi. Oyunun 87. dakikasında iki bekimiz de karşı 18’deydi. Nerede olursa olsun Galatasaray kazanmak için oynar. Oyun anlayışı bu şekildedir. Ümit ederim iyi bir sonuç alırız” ifadelerini kullandı.

“Lemina’nın durumu sıkıntılı gibi”

Takımın önemli isimleri Feghouli ve Seri’yle ilgili konuşan ve Lemina’nın da sakatlığını değerlendiren Fatih Terim, “Seri’nin olağanüstü markaj yapmasını bekleyemezsiniz. Topla kale arasına girebilen bir oyuncudur, alan savunmasını yapar. İletişimi sağlayan oyuncu olarak önemli bir isim. Seri son ana kadar çok iyiydi. Feghouli bizim için çok kilit bir oyuncu. Çarşamba-Pazar oynamak kolay değil ve Feghouli durmadan oynuyor. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Bir de o bölgede sanki Mariano’yla telepatik bir anlaşmaları var. 2 futbolcu da bizim için önemli. Lemina’nın maalesef arka adalesinde bir sıkıntı var. Bugünkü MR’dan sonra belli olacaktır sonucu. Şu anda ağrı var. Ama arka adale, sıkıntılı, tehlikeli olur. Bizim için çok önem taşıyan, çok kilit bir oyuncu” diyerek sözlerini sürdürdü.

Herkese teşekkür etti

Fatih Terim son olarak hayatını kaybeden Hilmi Ok ve TRT spikeri Abidin Aydoğdu’ya başsağlığı dilerken, ”Eşimin annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı atan, çiçek yollayan, camiye gelen, uzaklardan mesaj atan herkese eşim ve Terim Ailesi adına sonsuz teşekkür ediyorum” diyerek taziyede bulunanlara teşekkür etti.