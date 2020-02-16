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Van'da deprem korkuttu

Demirören Haber Ajansı
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VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre; saat 21.02'de merkez üssü Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran’ın Khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Van’da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir yıkıma yol açmadı.

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