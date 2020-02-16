Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a İdlib için son uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıları için de "Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Barzani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı kabul eden Çavuşoğlu ayrıca, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü. Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca ile de bir araya geldi.