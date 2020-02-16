Erdoğan: Türkiye'nin Menderes ve Özal dönemi dışında teknoloji hedefi olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul'un yapımı tamamlanan 2. etap binalarının açılışını yaptı. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları,

Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Altay tankı, Anka İHA gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Teknopark yabancı şirketleri de cezbediyor. Bu kritik şirketlerinden yanınca yeni filizlenen şirketlerde buradan faydalanıyor. Yerli otomobilin beyin takımı Bilişim Vadisinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır''

Geçen sene uygulamaya koyduğumuz lider Araştırmacılar programına gelen talepler umut verici. Dünyanın en iyi üniversitelerden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik bilgilerini ülkemize aktarıyor ve gençlerimize rol model oluyorlar.

"Şimdi yatırımın tam zamanı"

Ekonomide kurulan tuzağı bozduk. Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazanların hesapları boşa çıktı. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. Zaman yatırım zamanıdır. Hükümet olarak yatırım, üretim, Ar-ge ve istihdam destekleri veriyoruz. Faizler tek hanelere yaklaştık. Şimdi yatırım zamanıdır. Girişimci de üzerine düşeni yapmalı, yoksa geç kalırsınız.

Menderes ve Özal dönemi dışında teknoloji hedefi olmadı

Türkiye Menderes ve Özal dönemi dışında, böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur."

Teknopark'ın özellikleri

Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hemen yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi. Teknopark İstanbul'un amacı Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yaratması bekleniyor.

Teknopark İstanbul'da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor. Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine verdiği büyük destek ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunulması hedefleniyor

2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firma ve 5392 Ar- Ge mühendisine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'da 1763 savunma sanayi odaklı milli proje geliştiriliyor. Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılışı yapılacak 2. etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanması hedefleniyor. 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunulması hedefleniyor.