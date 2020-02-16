Parviz Abdullayev kimdir Survivor Cobra Parviz aslen nereli yaşı kaç?

Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Cobra lakabıyla tanınan kickboks dövüşcüsü Parviz Abdullayev oldu. Aslen Azeri olan Parviz Abdullayev 34 yaşında 2 çocuk babası. Parviz Abdullayev evli mi eşi kim?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev oldu. Aslen Azeri olan 34 yaşındaki Parviz Abdullayev şimdiden Survivor 2020'nin şampiyonluk koltuğuna oturacak isimlerden birisi olarak görünüyor.

Profesyonel anlama dövüş sporuyla ilgilenen Parviz Abdullayev’in ıssız adadaki performansı şimdiden merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, nereli?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi.

Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011 yılından bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.