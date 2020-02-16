TSK'dan flaş operasyon! Tüm saldırıları planlayan PKK'lı ile birlikte 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK hava unsurları tarafından düzenlene hava harekatı operasyonuyla, aralarında Harun Kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK görevlileri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, bazı teröristlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.

8 terörist ex

Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist, tek seferde öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatı Twitter üzerinden duyurdu.