TSK'dan flaş operasyon! Tüm saldırıları planlayan PKK'lı ile birlikte 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK hava unsurları tarafından düzenlene hava harekatı operasyonuyla, aralarında Harun Kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TSK görevlileri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, bazı teröristlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.
8 terörist ex
Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist, tek seferde öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, harekatı Twitter üzerinden duyurdu.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZyMTZvn9oT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020