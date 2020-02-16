Şaziye İvegin Üner Survivor kimdir Şaziye Üner kiminle evli eşi Muratcan Üner kimdir?

Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Basketbolcu kızı olan ve küçük yaşta basketbola gönül veren Şaziye İvegin Üner Türk Milli Basketbolcumuz. İstanbul Üniversitesi BGD kadrosunda yer alan Şaziye İvegin Üner 38 yaşında ve Mertcan Üner ile evli. Peki Şaziye İvegin Üner'in eşi kim, ne iş yapıyor?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner oldu. Küçük yaşta basketbola gönül veren ve babası gibi basketbolcu olma aşkıyla yanan Şaziye İvegin Üner Türk Milli basketbolcusu. 38 yaşında olan Şaziye İvegin Üner Muratcan Üner ile evli.

Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Şaziye İvegin Üner 8 Şubat 1982 yılında Adana'da dünyaya geldi. İşte Şaziye İvegin Üner hakkında merak edilenler...

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular.

22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı.

Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi.

Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

Millî takım: Şaziye, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı.

Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.