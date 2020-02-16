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Derbi öncesi Fenerbahçe'de bir şok daha! Emre Belözoğlu da yok

Derbi öncesi Gustavo'nun sakatlık haberiyle sarsılan Fenerbahçe'ye bir şok haberi daha ulaştı. Emre Belözoğlu'nun kas ve kas zarında yırtık tespit edildi. Emre, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bacağında kas ve kas zarında yırtık tespit edilen Emre Belezoğlu derbide yok.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Teknik heyet kara kara düşünüyor

Tecrübesi ve hırsıyla en büyük kozu olan Emre'nin derbi maçında forma giyemeyecek olması teknik heyeti karar kara düşündürüyor.

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