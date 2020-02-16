Survivor Makbule Karabudak kimdir mesleği ne spor eğitmeni eşi kimdir?

Survivor 2020 Gönüllüler takımında yarışacak isimleden biri de Makbule Karabudak oldu. İddialı olduğunu daha ilk bölümden ortaya koyan Makbule Karabudak aslen İstanbullu ve 28 yaşında. Ebe olan Makbule Karabudak 2 yıldır evli eşiyle gezmeyi dolaşmayı çok seviyor.

Dominik'e gidecek ve Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Makbule Karabudak oldu. 4 yıl basketbol oynayan Makbule Karabudak Gönüllüler'in en iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Aslen İstanbullu olan Makbule Karabudak 28 yaşında ve evli. Eşi de kendisi gibi sporu seviyor spor eğitmeni.

Gönüllüler takımında performansını sergileyecek olan Makbule Karabudak, tanıtım fragmanında ‘Bugüne kadar göbek bağı kestim, şimdi nefesleri kesmeye geliyorum.’ sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Peki, Survivor yarışmacısı Makbule Karabudak kimdir, mesleği ne?

Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındı.

İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.

Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı.

Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya.

Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi.

Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.