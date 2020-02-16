Adana'da gizli bölmeli kaçak hastaneye baskın doktorlar da sahte çıktı
ADANA'da Suriyellerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'ye baskın düzenlendi. Gizlenmiş kapıdan girilen kaçak hastanenin doktorları da sahte çıktı.
Adana'da polis, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyellerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'ye baskın düzenledi. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler polisi de şaşırttı. Sahte doktorlar da gözaltına aldı.
Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipler, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin 3 katlı bir evde yine Suriyeli kişileri muayene ettiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ne araştırma yapan polisler, çevresi dikenli tel ve demir kapılarla çevrilen evi sardı.
Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü. Daha sonra üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir laboratuvara çevrilen binada detaylı arama yaptı.
Gizlenen tuşa basan polisler şok oldu
Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.