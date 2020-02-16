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Cemal Can Cansever Survivor kimdir yaşı kaç Cemal Can ne iş yapıyor?

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Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de DJ ve youtuber olan Cemal Can Cansever oldu. Aslen Rizeli olan Cemal Can Cansever, Danla Bilic ile çektiği videolarla ünlü oldu. Peki Cemal Can Cansever kimdir yaşı kaç

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de DJ ve youtuber olan Cemal Can Cansever oldu. Sosyal medyayı çok aktif kullanan isimlerden biri olan Cemal Can Cansever İzmir'de doğdu fakat aslen Rizeli. Peki 24 yaşında olan Cemal Can Cansever kimdir? 

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor.

Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var 

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

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