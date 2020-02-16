Rusya'dan İdlib'teki Gözlem Noktaları ile ile ilgili çok garip çıkış

İDLİB'te Suriye ordusuyla sivil katliamı yapan Rusya, TSK Gözlem Noktaları'nı üstü kapalı olarak tehdit eden garip bir açıklamaya imza attı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "İdlib'deki bazı Türk gözlem noktalarıyla ilgili soru işaretleri var" dedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib'de Türkiye'ye ait bazı gözlem noktalarının Suriye ordusu mevzilerinin hemen arkasında bulunduğunu ve bundan dolayı söz konusu gözlem noktalarının varlığına ilişkin soru işaretleri doğduğunu ifade etti.

Yarın Türk diplomasi ve askeri heyetiyle yeni görüşme yapacaklarını kaydeden Bogdanov, sahadaki durumda yaşanan değişikliklerle ilgili tüm konuları ele alacaklarını, askeri birimlerin sahadaki duruma kapsamlı ve profesyonel şekilde hakim olması, gerilimin azaltılmasını sağlaması ve mutabakatları birlikte uygulayabilmek için çalışacaklarını belirtti.

Bogdanov, İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin olarak, "Bildiğim kadarıyla birkaç gözlem noktası var. Bunların bazıları Suriye ordusu mevzilerinin arkasında yer alıyor. Bundan dolayı bunların neleri gözledikleri ve bunlara neden ihtiyaç olduğu konusunda soru işaretleri doğuyor" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, İdlib'deki de dahil olmak üzere Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasına ilişkin mutabakatın en başta bu bölgelerin 6 ay için geçici olarak kurulmasını ve bu süre zarfında oralarda istikrarın sağlanmasını öngördüğünü sözlerine ekledi.