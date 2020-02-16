HABER /  GÜNCEL
ADV Joie ürünlerinde indirim
ADV 16 Şubat'a özel tüm telsiz ve kameralarda indirim

Uğur Pektaş kimdir aslen nereli Survivor 2020'de eşi bakın kimdi?

ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

Oyuncu Uğur Pektaş uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Daha önce de Survivor kadrosunda olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'da yarışacak isimlerden biri oldu. Peki Uğur Pektaş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Uğur Pektaş, 2008 yılında Gamze Özçelik ile evlenmişti. Çiftin bir de oğulları var

Oyuncu Uğur Pektaş 2020 Survivor kadrosuna giren isimlerden oldu Acun Ilıcalı açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 kadrosunda Uğur Pektaş yeniden yarışacak. Survivor'a katılacak olan isim Uğur Pektaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Uğur Pektaş, kaç yaşında?

Uğur Pektaş 2008 yılında Arka Sokaklar setinde tanıştığı oyuncu Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çift 2010 yılında boşandı. Bir oğulları var.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR: Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı.

Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı.

Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var. 2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğuSurvivor Türkiyeyarışmasında birinci oldu.

Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde iseZafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Filmleri ve dizileri :
2005 - Düşler ve Gerçekler
2006 - Kuşdili
2006 – 2014 - Arka Sokaklar

SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'dan flaş operasyon! Tüm saldırıları planlayan PKK'lı ile birlikte 8 terörist öldürüldü
CHP Ankara İl Başkanlığı seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı tek yolu var deyip açıkladı
İdllib'den kaçanların sayısı 1 milyonu aştı şimdi ne olacak?
Yüzbinlerce taşeron işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar
Derbi öncesi Fenerbahçe'de bir şok daha! Emre Belözoğlu da yok
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Can Cansever Survivor kimdir yaşı kaç Cemal Can ne iş yapıyor?
Survivor Makbule Karabudak kimdir mesleği ne spor eğitmeni eşi kimdir?
Rusya'nın en büyük gayrimenkul satışına Rönesans İnşaat imzası
Şaziye İvegin Üner Survivor kimdir Şaziye Üner kiminle evli eşi Muratcan Üner kimdir?
Süleyman Soylu Harput'a yerleşti Ankara'ya dönmesi zor olacak
Barış Murat Yağcı Survivor'a girdi resti çekti kimdir, yaşı kaç?
Yorumlar