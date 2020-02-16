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Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi İşte Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihi

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs'ta ulaşıma açılacağını duyurdu.

İstanbulluların dört gözle beklediği proje için son dakika açıklaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs'ta ulaşıma açılacağını duyurdu.

"19 Mayıs’ta açacağımız metro hattı günde 1 milyon yolcu taşıyacak" diyen Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda test sürüşünü bugün gerçekleştirdik. Bu hattımızı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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