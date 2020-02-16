AK Parti'den yeni darbe iddiaları için flaş açıklama 'gelecekleri varsa görecekleri var'

Son günlerde sık sık gündeme gelen darbe olacak iddiaları için AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabı verecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, son günlerde sosyal medyada yayılan 'Türkiye'de yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik, "Biz, milletimize güveniyoruz. Aziz milletimiz, bu tür karanlık emelleri olan, darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabı verecektir" dedi.

Yeni bir darbe olabilir iddiası

Özkan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' konusundaki açıklamalarının ardından sosyal medyada yayılan 'Yeni bir darbe olabilir' iddialarına ilişkin şunları söyledi:

İhanet edenlere gereken cevap verilecektir

"Biz, milletimize güveniyoruz. Aziz milletimiz, bu tür karanlık emelleri olan, darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabı verecektir."

Darbeyi olası görmüyoruz

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası hayata geçirmiş olduğumuz mevzuatlarla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın İçişleri Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle bu tür iddiaları olası görmüyoruz."

Gelecekleri varsa görecekleri de var

"Ancak elbette bu tür iddiaları yok saymak da mümkün değil. Bununla ilgili kamuoyunun takibinde olduğumuzu belirtmek isterim. Her ne kadar ciddiye almasak da bu tür iddiaların zerresine dahi büyük bir hassasiyetle eğilerek, olası riskleri ortadan kaldırmanın, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, anayasal rejimimizin bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri de var."