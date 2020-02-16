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Yasin Obuz kimdir aslen nereli Survivor 2020'nin en olaylı ismi

Masterchef yarışması ile tanınan, ilginç tavırları ve konuşması ile sevilen isim Yasin Obuz Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak. Her ne kadar Kıbrıs şivesi ile konuşsa da Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı ve 33 yaşında. Ekranlarda olmayı seven Yasin Obuz bir dönem Kısmetse Olur'a bile katılmış.

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda olan isimlerden biri de Masterchef yarışması ile tanınan ve ilginç tavırları ile ünlenen Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz Masterchef yarışması ise tanınsa da aslında izdivaç programı Kısmetse Olur'a ve Yemekteyiz'e de katılmış. 

Şimdiden Survivor'ın en çok merak edilen yarışmacısı olan Yasin Obuz'u birçok kişi şivesinden dolayı Kıbrıslı sanıyor fakat Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı ve 33 yaşında. 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı. 

Masterchef'te Şefler ve yarışmacılar ile komik diyaloglara giren Yasin Obuz'un yıllar önce Kısmetse Olur adlı izdivaç programına katıldığı ve orada bambaşka bir karaktere büründüğü ortaya çıktı. Yasin Obuz'un videosu izleyenleri şok etti. 

Masterchef ve katıldığı diğer yarışmalarda şiveli  konuşan Yasin Obuz'un Kısmetse Olur'da düzgün Türkçeyle konuşması izleyenlerin kafasını karıştırmıştı. 

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