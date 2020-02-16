Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni

Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Aycan Yanaç oldu. A Milli Kadın futbol takımında forma giyen ve forvet sporcusu olan Aycan Yanaç güzelliği ile şimdiden en dikkat çeken yarışmacı oldu. Peki 21 yaşındaki Aycan Yanaç kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de duru güzelliği ile dikkat çeken sporcu Aycan Yanaç oldu. Henüz 21 yaşında olan Aycan Yanaç Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyiyor ve forvet mevkisinde oynuyor. Peki gözü pek yarışmacı Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli?

Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyen Aycan Yanaç, 'Ünlüler' tanıtımındaki iddialı sözleriyle dikkatleri üzerine çekti . şampiyonluk koltuğu benim olacak diyen iddialı isim Aycan Yanaç hakkında merak edilenler..

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum."