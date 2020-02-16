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Almanya'dan son dakika Libya açıklaması zirvede ne karar alındı?

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Münih'teki Libya toplantısı'nda alınan kararı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass duyurdu: Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Münih'teki Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti" ifadelerini kullandı. İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı Almanya'nın Münih kentinde yapıldı. Başkent Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yaptı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katıldı.

Gelecek ay İtalya'da toplanacaklar

Son dakika haberine göre, İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

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