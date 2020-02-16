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Evrim Keklik kimdir yaşı kaç Survivor Evrim Milyoner'a katılmış

Survivor Gönüllüler takımında kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Evrim Keklik oldu. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Evrim Keklik aynı zamanda Galatasaray Voleybol Takımı'nda da mücadele ediyor. 29 yaşında olan Evrim Keklik aslen İstanbullu.

Dominik'e gidecek ve Survivor Gönüllüler takımında yarışacak bir isim de 29 yaşındaki Evrim Keklik oldu. Aslen İstanbullu olan Evrim Keklit ayı zamanda Galatasaray Voleybol Takımı'nda da mücadele ediyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Evrim Keklik, sporun içinden geldiğini verdiği bir röportaj ile vurguluyor. Fenerbahçe'de voleybola başlayan ve Galatasaray'da kariyerine devam eden Evrim Keklik yarışmanın da dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Evrim Keklik bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştır. 

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. 

Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak  mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. 

İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum. 

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