Erdoğan'ın Keşmir ile ilgili sözleri ses getirdi! Hindistan'dan yönetiminden tepkili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan temasları sırasında Keşmir krizine değinerek 'Çanakkale' benzetmesi yapması Hindistan'dan ses getirdi. Yeni Delhi yönetimi, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerini reddettiklerini dile getirerek Türkiye'yi ülkenin içişlerine karışmamaya çağırdı.

Geçtiğimiz yıl Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan'ın Erdoğan'ın Pakistan'da sarf ettiği sözler sonrası yaptığı son dakika açıklamada, Türkiye'ye kendi içişlerine müdahale etmeme çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan'ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan'dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Imran KhanE

"Dün Çanakkale bugün Keşmir''

Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Kardeşlerinin İstiklal Mücadelesi'ne katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Çavduri'leri unutmadık, asla unutmayacağız. Haydarabad'dan İslamabad'a kadar tüm kardeşlerimizin Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Her türlü baskıya tehdide yokluğa rağmen Türk milletini yalnız bırakmayan vefa abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan'la aramızdaki ezeli kardeşliği inşallah ebediyen muhafaza edeceğiz. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor" demişti.

Keşmir'in bugünkü durumu....

Özel statüsü ortadan kaldırılmıştı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.