Tayfun Erdoğan kimdir Emrah'ın oğlu yaşı kaç annesi kimdir?

Dominik'e gidecek ve Survivor Gönüllüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Peki Survivor Gönüller'de yarışacak olan Tayfun Erdoğan kimdir, annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Peki babası Emrah hakkında söyledikleri ile olay olan Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Tayfun Erdoğan'ın annesi kim?

Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Tayfun Erdoğan hayat hikayesi ile de merak ediliyor. Şarkıcı Emrah'ın evlatlıktan reddettiği oğlu babasına söyledikleri ile sık sık gündem olmuştu. Peki Tayfun Erdoğan kimdir?

Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da komilik yaptı.

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından helallik istemiş bu olay günlerce konuşulmuştu.

Kendisine ulaşmayı çok istedim: Tayfun, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" ifadelerini kullanmıştı.