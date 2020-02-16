Elif Yıldırım Gören kimdir kaç yaşında Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda

Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de sporucu Elif Yıldırım Gören oldu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Elif Yıldırım Gören 29 yaşında.

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sporcu kimliği ile bilinen iddialı isim Elif Yıldırım Gören oldu. 29 yaşında olan Survivor Ünlüler'de yarışacak sporcu 400 metre engelli yarışında uzmanlaştı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da bu yıl yarışacak Elif Yıldırım Gören, sevilen yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Elif Yıldırım Gören hakkında tüm ayrıntılar...

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.