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Ersin Korkut Survivor nereli yaşı kaç Ersin Korkut kimdir?

Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de oyuncu Ersin Korkut oldu. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut 42 yaşında ve aslen Hakkarili. BKM oyuncu olan Ersin Korkut biröok film ve dizide rol aldı. Peki Ersin Korkut kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sevilen oyuncu Ersin Korkut oldu. BK oyuncusu olan Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın da yeğeni. Aslen Hakkari doğumlu olan Ersin Korkut 42 yaşında. Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış ve"Doktor bu ne?" repliği ile ünlenmişti. 

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı.

Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır.

BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.

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