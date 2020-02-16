PFDK Hasan Şaş'a şok! Ağır ceza kesildi

PFDK, Galatasaray yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

FF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı