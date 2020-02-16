HABER /  SPOR

Alanyaspor'a kendi sahasında büyük şok Gençlerbirliği seriyi bozdu

Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, rakibinin ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisine son verirken düşme hattından uzaklaştı.

Süper Lig’in 22. haftasında liderlik mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği, zorlu deplasmandan 76. dakikada Stancu’nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Özellikle ilk yarıda iki takımın da tempolu bir oyun ortaya koyduğu ve karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta, kaleciler yaptıkları kurtarışlarla dikkat çekti. Toplam 37 şutun atıldığı karşılaşma tek golle sona erdi. Gençlerbirliği, aldığı kritik üç puanla Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdiren ekip oldu.

Bu galibiyetle puanını 24 yaparak nefes alan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 11. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Gözetim radarında sevindiren gelişme! Gaziantep'e kuruldu test aşamasında
Erdoğan: Türkiye'nin Menderes ve Özal dönemi dışında teknoloji hedefi olmadı
Erdoğan'ın Keşmir ile ilgili sözleri ses getirdi! Hindistan'dan yönetiminden tepkili açıklama
Komandolar hazırlıklarını tamamladı Fetih Suresi eşliğinde sınıra indiler
AK Parti'den yeni darbe iddiaları için flaş açıklama 'gelecekleri varsa görecekleri var'
AK Parti'de İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili konuşulan seçenekler
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ucuz alış veriş tüyoları
Elif Yıldırım Gören kimdir kaç yaşında Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda
Trabzonspor ile Sivasspor kapışıyor ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk 11'ler belli oldu
PFDK Hasan Şaş'a şok! Ağır ceza kesildi
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
Yorumlar