Alanyaspor'a kendi sahasında büyük şok Gençlerbirliği seriyi bozdu

Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, rakibinin ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisine son verirken düşme hattından uzaklaştı.

Süper Lig’in 22. haftasında liderlik mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği, zorlu deplasmandan 76. dakikada Stancu’nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Özellikle ilk yarıda iki takımın da tempolu bir oyun ortaya koyduğu ve karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta, kaleciler yaptıkları kurtarışlarla dikkat çekti. Toplam 37 şutun atıldığı karşılaşma tek golle sona erdi. Gençlerbirliği, aldığı kritik üç puanla Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdiren ekip oldu.

Bu galibiyetle puanını 24 yaparak nefes alan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 11. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.