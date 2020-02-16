Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ucuz alış veriş tüyoları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 'Aile' dergisinde "Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?" haberi yapıldı. Haberde, "Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin" tavsiyesinde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı 'Aile' dergisinde vatandaşlara verilen 'pratik bilgi' okuyanlara 'Diyanet'in el atmadığı bir bu kalmıştı' dedirtti. 2020 yılı bütçesi 11 milyarı bulan kurumun dergisinde yer alan "Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?" başlıklı yazıda tasarruflu pazar alışverişi konusunda püf noktaları verildi: “Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin”, “Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin”, “Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın...”

Diyanet'in yayınladığı dergide yer alan pazar alışverişinin püf noktaları:

* Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste yapmalı ve listenize sadık kalmalısınız. Pazar alışverişinin altın kurallarından biri de tüm fiyatlara göz atmaktır. Eğer tüm pazar alanını gezip fiyatlara hâkim olursanız en uygun alışverişi yapmış olursunuz.

* Akşama doğru ürünlerin fiyatı düşeceğinden akşam pazarını değerlendirebilir, daha az masrafla daha çok alışveriş yapabilirsiniz.

* Aynı pazarcının tezgâhından düzenli olarak alışveriş yaptığınız takdirde pazarcı taze ve kaliteli ürünlerini seçip size uygun bir fiyata verecektir.

* Ürünleri taşırken hem alışveriş yapmak hem de poşetlere hâkim olmak oldukça güç olduğundan bir pazar arabası edinip çok daha konforlu bir alışveriş yapabilirsiniz.