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Trabzonspor'un 298 haftalık liderlik hasreti sona erdi

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Süper Lig’de nefesleri kesen maçta Trabzonspor, Sivasspor'u Alexander Sörloth'un ve Caner Osmanpaşa'nın da kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Sivasspor'un tek golü Yatabare'den geldi. Karadeniz Fırtınası, tam 298 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Trabzonspor 4. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Sörloth'un ceza sahasına çevirdiği topta Caner Osmanpaşa topu kendi ağlarına gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.  Demir Grup Sivasspor'un maçtaki tek golünü ise 90+4'te Yatabare kaydetti.

Trabzonspor 90 dakika sonunda sahadan 2-0'lık skorla 3 puanla ayrıldı ve 44 puanla ligde zirveye yerleşti. Karadeniz Fırtınası, tam 298 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu.

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