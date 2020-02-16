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Halep'te ilerleyen rejim güçlerine karşı operasyon

Anadolu Ajansı
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Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesine karşı koymak için operasyon başlattı.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Rusya destekli rejim güçleri, son 24 saatte 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Buna karşı; muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesini durdurmak için karşı operasyon düzenledi.

Halep'in batı kırsalında Kefer Halep ile Meyzenaz hattında sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler söz konusu iki hatta; rejime ait birer zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT), çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tank imha ederken, muhaliflere bağlı telsiz düzenleme görevlilerine göre, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Diğer yandan; rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Tel Nar ve Şey Damis hattında yığınak yaptı. Muhalifler, öğle saatlerinde bu iki hatta ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü, bir adet ZPT imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları; Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına aykırı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde ilerlemeye çalışan ve sivilleri yerinden eden Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık veriyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı batı Halep kırsalında, muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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