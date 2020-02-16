Halep'te ilerleyen rejim güçlerine karşı operasyon

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesine karşı koymak için operasyon başlattı.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Rusya destekli rejim güçleri, son 24 saatte 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Buna karşı; muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesini durdurmak için karşı operasyon düzenledi.

Halep'in batı kırsalında Kefer Halep ile Meyzenaz hattında sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler söz konusu iki hatta; rejime ait birer zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT), çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tank imha ederken, muhaliflere bağlı telsiz düzenleme görevlilerine göre, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Diğer yandan; rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Tel Nar ve Şey Damis hattında yığınak yaptı. Muhalifler, öğle saatlerinde bu iki hatta ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü, bir adet ZPT imha etti.