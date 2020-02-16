Arka Sokaklar'da tepki çeken bekçi sahnesi

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yer alan bekçi sahnesi tepki çekti. Bekçilerin yetkileri konusundaki tartışmanın yaşandığı bir dönemde ekrana getirilen sahne, yetki tartışması yeniden alevlendirdi.

Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesi tartışma yarattı. Dizide polis memuru Arda'nın kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçi ile yaşadığı diyalog ise tartışmanın tuzu biberi oldu.

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler ile tartışma yaratan diyaloglar yaşanıyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik" gibi ifadeler kullanıyor.

İşte dizideki o diyaloglar;

Bekçi: Hoop hayrola!

Arda'nın kız arkadaşı: Ne oluyor ya? Ne oluyor?

Bekçi: İner misin aslanım arabadan!

Arda: Bunlar da yeni çıktı. Hallediyorum canım sen bekle.

Bekçi: Gel bakalım delikanlı.

Arda: Ne var, ne oluyor?

Bekçi: Burası otopark değil. Öyle arabanı koyamazsın kafana göre. Hem ne yapıyorsunuz içeride siz?

Arda: Sana ne birader? Suç unsuru mu gördünüz hayırdır? Oturduk muhabbet ediyoruz sanane?

Bekçi: Uzatma aslanım kimlik göster?

Arda: Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al! (Polis kimliğini gösterir)

Bekçi: Abi niye söylemiyorsun polis olduğunu.

Arda: Oğlum polis olmasam ne olacak? Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye? Hadi dönün arkanızı gidin. Bir daha da uğramayın buraya.

Bekçi: Tamam abi iyi akşamlar!