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CHP kongresinde kadınları isyan ettiren sözler

CHP Ankara İl Kongresi'nde söz alan Tevfik Koçak'ın sözleri salonda sinirleri gerdi. Koçak, CHP'li kadınları isyan ettiren sözleri için özür dilese de pet şişelerin havada uçuşmasına engel olamadı.

CHP Ankara İl Kongresi'nde Tevfik Koçak'ın sözleri salondaki kadın üyeleri çileden çıkardı. Pet şişelerin havada uçuştuğu kongrede Koçak sözleri için özür dilese de kürsüden indirildi.

CHP kongresinde Tevfik Koçak adlı delege konuşmasında siyasetten örnekler vererek "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözlerini sarf etti. 

Salondan yuh sesleri yükseldi

Koçak'ın bu sözlerinin hemen sonrasında salondan "yuh" sesleri yükseldi. Bazı kadın üyeler ise kürsüye pet şişe fırlattı.

Sözlerini geri aldı ama...

Divana yapılan başvurular ve gelen tepkiler üzerine sözlerini geri alan Koçak, Anadolu'da kullanılan biz söz olduğunu söyleyerek bu sözlerden gocunacak bir taraf olmadığını ifade etti. Bu sırada bir kadın üye kürsüye çıkarak Tevfik'e müdahale etti. Bunun üzerine özür dileyen Koçak, konuşmasını tamamlamadan kürsüden indirildi.

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