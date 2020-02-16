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Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde hafta sonu tatilinde sivil olarak çarşıya çıkan uzman çavuş Müslüm Ç., tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Belinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Müslim Ç., hastanede tedaviye alındı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Müslüm Ç., hafta sonu tatilinde sivil olarak şehir merkezinde çarşıya çıktı. Müslüm Ç., gezerken arkasından gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, cebinden çıkardığı bıçağı Müslüm Ç.'nin bel kısmına sapladı. Müslüm Ç., yaralanırken kimliği belirsiz 4 saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müslüm Ç., sağlık görevlilerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Müslüm Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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