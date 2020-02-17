Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında kritik İdlib toplantısı!

RUSYA'da bugün İdlib başlıklı kritik bir toplantı var. Türk heyeti Moskova'da İdlib'de sahadaki son durumu ele alacak.

Rejimin 2 saldırısında 13 şehidin verildiği İdlib konusunda Rusya'nın başkenti Moskova kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Türk ve Rus heyetler bir araya gelecek

Geçtiğimiz hafta Ankara'da 2 toplantı gerçekleştiren Türk ve Rus heyetler, bu kez Moskova'da bir araya gelecek. Ankara, Rusya'nın rejim üzerindeki nüfuzunu kullanmasını bekliyor.

İnsani krizin önüne geçilmesi beklentiler arasında

Saldırıların durdurulması ve insani krizin önüne geçilmesi beklentiler arasında. Ayrıca, rejimin 2018'de Soçi mutabakatı ile belirlenen sınırlara çekilmesi talebi de Rus heyetine iletilecek.





Şam yönetimine şubat ayı sonuna kadar süre tanındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun için Şam yönetimine şubat ayı sonuna kadar süre tanımış, Türk askerilerine yönelik yeni bir saldırı olması durumunda da rejim askerlerinin nerede olursa olsun vurulacağını açıklamıştı. Moskova'daki kritik toplantıda, Ankara'nın bu kararlılığı Rus heyete bir kez daha iletilecek.

Gözlem noktaları ana gündem başlıkları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de gözlem noktaları da toplantının ana gündem başlıkları arasında olacak. TSK'nın kentteki 12 gözlem noktasından 4'ü Esad rejiminin kontrolündeki sahada kalmış durumda.

Çavuşoğlu - Lavrov ile görüşecek

Moskova'daki kritik toplantının ardından Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile durum değerlendirmesi yapması planlanıyor.