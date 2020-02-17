Mesut Özil 301 gün sonra siftah yaptı

Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederken Mesut Özil, Premier Lig'de 301 gün sonra gol sevinci yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de 26.hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Arsenal, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal'i galibiyete taşıyan golleri 54'de Pierre Aubameyang, 57'de Nicolas Pepe, 90'da Mesut Özil ve 90+2'de Alexandre Lacazette kaydetti.

301 gün sonra siftah yaptı

Topçular'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Premier Lig'de 301 gün sonra gol sevinci yaşadı. Mesut Özil'in golünden önce Arsenal takımındaki futbolcuların toplamda 35 pas yapması dikkat çeken diğer bir ayrıntı oldu.

Arsenal, 34 puana yükseldi

Ligde son 4 maçından da beraberlikle ayrıldıktan sonra kazanan Arsenal, 34 puana yükseldi ve haftayı 11. sırada kapattı. Newcastle United ise 31 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.