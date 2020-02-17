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Kemal Özdeş: Seri’nin pozisyonu penaltıydı

İhlas Haber Ajansı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısının ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, ilk yarının son anlarında Galatasaraylı Seri’nin elle oynadığını belirterek pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Galatasaray maçının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Özdeş maçı değerlendirerek sözlerine başladı. 

Galatasaray’ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu ifade eden Özdeş, “Kupanın ikinci ayağında biraz yıprandılar. Hafta içinde kurguladığımız oyunu oynamak önemliydi. Bunu da genel anlamda oynayabildik. Galatasaray’ın topla çıkışını baskı altına alabildik. Oyunu da tutabildik. İlk yarının ikinci bölümünde çıkarken yaptığımız top kayıpları zor anlar yaşattı bize, ilk yarının son dakikasında penaltı golüyle de geriye düştük. İkinci yarıda temaslı oyun bizi yordu, hücum niteliğini düşürdü ama topa sahip olduğumuzda üçüncü bölgeye kadar gidebildik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Maçın son anlarında oyuna da ortak olduk. Galatasaray kaliteli oyunculardan kurulu, takım oyunu oynayan bir ekip. Bugün belki puan almak hakkımızdı ama ben bu oyunu standart olarak görüyorum. 13 haftada iç sahada daha çok maçımız var ve kendi ayarımızdaki takımlarla oynayacağız” diye konuştu.

“Pozisyon penaltı”
İlk yarının son dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kemal Özdeş, “Seri’nin elle oynadığı pozisyon bence penaltı. Maçın dördüncü hakemine sordum, elle oynama var, penaltı var mı diye sordum ama ‘yok’ dedi. İzlendiğinde penaltı. Maçın sonucunu bununla ilişkilendirmek istemiyorum. Maçın son anına kadar gol atabilecek pozisyon da buldu takımım. Ama bugünün oyununu takımıma referans olarak alıyorum. Oyunculara da söyledim, bu futbol için aynen devam dedim” dedi.

Gökhan Töre’yi kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını da söyleyen Özdeş, “Gökhan Töre, kendisini oyundan almamı anlayışla karşıladı. Son topta atılabilirdi de. Topun yönünün aut olduğunu göstererek kartını kullanmadı hakem, burada atılabilirdi. Ben de bu nedenle bu değişikliği yaptım” diyerek sözlerini tamamladı.

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