HABER /  FENERBAHÇE
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının ardından oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Bütün sorumluluk benim... Hiçbirinizi suçlamıyorum... Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor-Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından toplamda 1 puan çıkarması zirve yarışından uzaklaşmasına neden oldu. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

''Hepiniz hakkınızı helal edin"
Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Birçok futbolcuyla arası bozuk
Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

Cocu ile kaderi aynı mı olacak?
Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Moussa Marega ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Halep'ten son dakika haber Esed güçleri kenti ele geçirdi
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten bomba açıklama namaz kılar oruç tutarım
Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberi verdi
Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında kritik İdlib toplantısı!
Trump'tan Erdoğan'a İdlib teşekkürü
CHP kongresinde kadınları isyan ettiren sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid Celta Vigo'ya takıldı
İşte Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk favorisi
İnanılmaz ama gerçek 8 yaşında yaşlılıktan öldü
Hüseyin Çimşir: Liderliğe yükselmek mutluluk verici
Rıza Çalımbay: Sörloth bizim için şok oldu
İç çamaşırsız poz veren İşte Benim Stilim Sibel Arna orta parmak hareketiyle şok etti
Yorumlar