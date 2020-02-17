Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının ardından oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Bütün sorumluluk benim... Hiçbirinizi suçlamıyorum... Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor-Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından toplamda 1 puan çıkarması zirve yarışından uzaklaşmasına neden oldu. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

''Hepiniz hakkınızı helal edin"

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Birçok futbolcuyla arası bozuk

Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

Cocu ile kaderi aynı mı olacak?

Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.