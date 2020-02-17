Nazlı Ilıcak'tan eski eşi Emin Şirin'e yanıt! Şimdi sıra Hilmi Özkök'e mi geldi

Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Nazlı Ilıcak, eski eşi Emin Şirin'in, "Gülen, ‘Hilmi Paşa Genelkurmay Başkanı olursa askeri vesayet biter’ dedi" sözlerine yanıt verdi. Ilıcak "Şimdi sıra Hilmi Özkök gibi demokrat bir Genelkurmay Başkanı'nı suçlamaya mı geldi?" dedi.

Eski milletvekili Emin Şirin önceki gün Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada 1999'da ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'in davetine katıldıklarını belirterek, "Nazlı Ilıcak ‘Askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz?' deyince Gülen ‘Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olduğunda' karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir" dedi. FETÖ'ye yardımcı olduğu iddiasıyla yargılaması tutuksuz olarak devam eden, Emin Şirin'in eski eşi gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak ise Özkök'ün FETÖ tartışmasının içine çekilmesinin haksızlık olduğunu belirterek, "Şirin'in sözleri gerçeği yansıtmıyor" yorumunu yaptı.

Ilıcak, Şirin'in sözleri üzerine "Bugün herkes, herkesi kolayca FETÖ'cülük gibi çok ağır bir iddia ile suçlayabiliyor Bu kolaycılık yüzünden on binlerce kişi mağdur oldu. Neden? Zira başta düğme yanlış iliklendi; ‘Nasıl olsa ucu bana dokunmaz' diye düşünenler de seyirci ve sessiz kaldı. İşe, terör örgütünün doğru bir tarifi ile başlanmalıydı. Bu yapılsaydı ne muhalefet iktidarı, ne de iktidar muhalif görüş sahiplerini suçlayabilirdi" dedi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ateşten top'

“Terör örgütü nedir? Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım nedir?” gibi konular hukuk çerçevesinde irdelenmediği ve her fırsatta kendisi gibi düşünmeyenleri şeytanlaştırmak amacıyla kullanıldığı için herkesin birbirine fırlattığı ateşten bir top ortaya çıktı.

'Hatırlamıyorum'

Şimdi sıra Hilmi Özkök gibi demokrat bir Genelkurmay başkanını suçlamaya mı geldi? Eğer Emin Şirin böyle bir cümle duymuş ise bu ancak Özkök'ün ‘Askeri vesayete karşı, orduyu meşru bir çizgide tutma gayretine' bir atıftan ibarettir. Ben böyle bir şey konuşulduğunu hatırlamıyorum.

Eğer ‘Yakınlığımız var' şeklinde bir cümle sarf edilseydi elbette hatırlardım. 28 Şubat sürecinde Özkök'ün demokrat kişiliği vurgulanmışsa, bu husus cemaate yakınlığını değil, sadece meşru çizgide bir duruşu olduğunu gösterir. Bu yüzden de Özkök'ün FETÖ tartışması içine çekilmesi, hak etmediği bir durumdur. Özkök, ilk iktidara geldiği dönemlerde AK Parti hükümetine kurulan askeri ve yargı kumpaslarının boşa çıkmasını sağlayan isimdir."