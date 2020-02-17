HABER /  POLİTİKA
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

MHP'nin yayın organı Ortadoğu gazetesi kapandı 48 yıldır yayın yapıyordu

MHP'nin yayın organı olarak bilinen ve ismi 1972 yılında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesi 48 yıllık yayın hayatına son verdi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi kapandı. İsmi 1972 yılında MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan gazete 48 yıllık yayın hayatına son verdi. ‘SON BASKI’ manşetiyle çıkan gazetenin birinci sayfasında şu ifadeler kullanıldı:

“Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Halep'ten son dakika haber Esed güçleri kenti ele geçirdi
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten bomba açıklama namaz kılar oruç tutarım
Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberi verdi
Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında kritik İdlib toplantısı!
Trump'tan Erdoğan'a İdlib teşekkürü
CHP kongresinde kadınları isyan ettiren sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid Celta Vigo'ya takıldı
İşte Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk favorisi
İnanılmaz ama gerçek 8 yaşında yaşlılıktan öldü
Hüseyin Çimşir: Liderliğe yükselmek mutluluk verici
Rıza Çalımbay: Sörloth bizim için şok oldu
Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni
Yorumlar 2 yorum