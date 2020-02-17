Dolar zirveden inmiyor! 17 Şubat Pazartesi dolar euro ne kadar?

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem günü olan 17 Şubat Pazartesi 6,05 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü ivmenin etkisini hafta boyunca sürdüren dolar, yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Dolar, haftanın ilk işlem günü haftanın kapanış seviyesine yakın bir oranla yeni haftaya başladı.

Doların 6,05 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 6,56 TL olarak sabitlendi.

Jeopolitik riskler

Piyasalar bu hafta, İdlib merkezli jeopolitik gelişmeler ile Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklanacak. Suriye ve Türkiye askeri kuvvetlerinin karşı karşıya gelerek büyük bir çatışmaya girme riski piyasalarda endişe yaratıyor.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı piyasaların seyri açısından önemli olacak. Son aylarda artan enflasyon nedeniyle faizde yeni indirim alanı daralsa da uzmanlar TCMB’nin büyümeyi önceleyerek tekrar faiz indirmesini bekliyor.

Altında son durum

Gram altın 307.42 TL seviyesine yükselirken çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesine geldi: Alış fiyatı 497, satış fiyatı 502 TL.