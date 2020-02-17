Ares Özdemir kimdir kaç yaşında Ares Özdemir neden öldü

Tiktok fenomeni olan ve eğlenceli videolara paylaşan Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Doktorları son sağlık durumunu paylaştı ve beyin ölümü gerçekleşti dedi. Peki gerçek adı Şehmus olan Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ares Özdemir öldü mü, Ares Özdemir'in son sağlık durumu nasıl sorularının yanıtı hayranları ve takipçileri tarafından araştırılıyor. Gerçek adı Şehmus olan Ares Özdemir'in son sağlık durumu hakkında son bilgi geldi. Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. 18 yaşındaki Ares Özdemir 14 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası ve erkek kardeşi tarafından dövülmüştü. Peki Ares Özdemir kimdir, aslen nereli?

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok’da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor. Ares’in gerçek adı Şehmus Özdemir’dir. Sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Antalya’da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir’in (18), yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada ‘Ares’ ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili’ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir’i, kızı H.E.’yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir’i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.’yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.’yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir’i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir’in, bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir’in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin, organ bağışı konusunda aileyle görüştüğü kaydedildi.