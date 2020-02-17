Hilmi Özkök'ün FETÖ açıklaması olay oldu Nedim Şener tek tek ortaya çıkardı

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Fetullahçılığın kanunen suç sayılmadığı için işlem yapılmadığı iddiasına karşı Nedim Şener, mahkeme kararlarını köşe yazısında paylaştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün "Fetullahçılık kanunen bir suç sayılmıyordu. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ‘ordudan atmak’ gibi ağır bir ceza verilebilir mi?” sözleri gündeme oturdu.

FETÖ ile mücadelede gerekli çabayı göstermediği için eleştiri oklarının hedefinde olan Özkök'ün bu açıklaması, Hürriyet yazarı Nedim Şener'in gündemindeydi.

Kendi döneminde tek FETÖ'cü ihraç edilmedi

Özkök’ten önceki dört Genelkurmay Başkanı döneminde 400 FETÖ’cü ihraç edildiğini yazan Şener, Özkök'ün açıklamalarıyla gerçeklerin başka şeyler anlattığını belirterek, yazısına şöyle devam etti:

Özkök, “2003 yılında Fetullahçılık suç sayılmadığı için ihraç etmedik” derken, 2004 yılı Haziran ayında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Fetullahçıların Emniyet’e, Milli Eğitim’e hatta TSK’ya sızdığına, “devlet içinde devlet” olduklarına dair sunum gerçekleştirdi. Suç saymadığı Fetullahçıların “devlet içinde devlet” olduğunu MGK gibi devletin zirvesinde anlattıktan sonra ne yaptı peki?

Aklınıza FETÖ’cüleri ihraç ettiği geliyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü o sunuma rağmen TSK’dan “Fetullahçı” tek kişi ihraç edilmedi.

İkna edici cevap vermedi

Hilmi Özkök, önceki akşam bağlandığı CNN Türk kanalında, 2003 sonrası “irtica” kapsamında atılanlar arasında “Fetullahçıların” da olduğunu söyledi. Söylediği gibi kanunen suç sayılmadığı halde “Fetullahçıları” hangi gerekçeyle “irtica” kapsamına alarak TSK’dan attıklarına ikna edici cevap vermedi.

Mahkeme kararlarına 'yok' dedi

Ayrıca o zamanki adı “cemaat” olan Fetullahçılarla ilgili suç ya da mahkeme kararı olmadığını söyledi. Bu da tamamen yanlış, çünkü Fetullah Gülen hakkında o tarihe kadar olan mahkeme kararları şunlardı:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.9.1965 gün ve E.234, D.1, K.313 sayılı kararı. Askeri Yargıtay’ın 24.10.1973 gün ve E.1973/146, 1973/242 sayılı kararı.

Güney Deniz Saha Komutanlığı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin 21.05.1974 gün ve E.1974/12, 1974/10 sayılı kararı.

Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 10.03.2003 gün, E.2000/124, K.2003/20 sayılı kararı.

Bu mahkeme kararlarında FETÖ elebaşının “Nurculuk faaliyetleri kapsamında illegal bir yapılanma” olduğu açıkça yazıyordu.

Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahlı terör örgütü yönetmek” suçlamasıyla yargılama devam ediyordu.

Yani, FETÖ elebaşı ve “Fetullahçılar” hakkında çok sayıda mahkeme kararı vardı. Ama Hilmi Özkök ve komutanlar olup biteni seyretmeyi tercih etti.