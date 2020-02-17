HABER /  DÜNYA
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Çok nadir görünen hastalık! 8 yaşında yaşlılıktan öldü

Dünyada bugüne kadar sadece 160 kişide görülen çok nadir bir genetik rahatsızlığa sahip olan 8 yaşındaki Anna Sakidon, felç geçirdikten sonra 'yaşlılık' nedeniyle hayatını kaybetti. Anna, 80 yaşındaki bir insanın vücuduna sahipti.

Ukrayna'da yaşayan 8 yaşındaki Anna Sakidon hayatını kaybetti. Anna'yı tüm yaşıtlarından ayıran şey ise çok nadir görülen bir gen bozukluğuna sahip olmasıydı. 80 yaşlarındaki insanların görüntüsüne sahip olan Anna'nın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği (yaşlılık) olarak açıklandı.

Doktoru Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı. Kataman “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilmi Özkök'ün FETÖ açıklaması olay oldu Nedim Şener tek tek ortaya çıkardı
Dolar zirveden inmiyor! 17 Şubat Pazartesi dolar euro ne kadar?
Ali Şen: Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez
Bakan Murat Kurum: İstanbul'da vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasını engelleyeceğiz
Çinli güzellik uzmanına 'sen git yarasa ye' tepkisi
Nazlı Ilıcak'tan eski eşi Emin Şirin'e yanıt! Şimdi sıra Hilmi Özkök'e mi geldi
ÖNCEKİ HABERLER
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ares Özdemir öldü mü Ares Özdemir kimdir son haberi geldi
Yunan medyasından Libya itirafı! Kazanan Türkiye oldu
Alex de Souza'dan çarpıcı Aziz Yıldırım itirafı
17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller netleşti sorgulama ekranı-2020
Burcu Esmersoy kaç kilo anoreksiya hastası mı oldu?
Yorumlar