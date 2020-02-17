Ethem Sancak'tan flaş itiraflar Kılıçdaroğlu'nu Baykal'a ben önerdim

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal'a ben önerdim" diyen işadamı Ethem Sancak, Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'yla ilgili iddiaları için ise "Kılıçdaroğlu ya sayı saymayı bilmiyor ya da dayak yememiş" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın işadamlarından Ethem Sancak, İstanbul Suriçi Grubu'nun toplantısında yaptığı konuşmada birbirinden çarpıcı itiraf ve açıklamalarda bulundu. "İslamı tanıdım, hidayete erdim" diyen Ethem Sancak, "Deniz Baykal'a onu ben önerdim" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddiaları için de "Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin ya da hesap uzmanı değilsin" diye çıkıştı. İşte Ethem Sancak'ın, Suriçi Grubu'nda yaptığı açıklamalardan satır başları...

Partiden istifa ettim cezaevine girmekten kurtuldum

12 Eylül darbesinden sonra ticari hayata başlayan Ethem Sancak, tutuklanmaktan ise askere gitmek için parti görevlerinden istifa etmesiyle kurtulduğunu anlattı.

Vatan Partililer Erdoğan'ın peşine takıldı çok şükür

Salona Doğu Perinçek’in liderliğini yaptığı Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı Erkan Önsel ile birlikte giren Ethem Sancak, “Hidayete erdim” dedikten sonra şöyle devam etti: “Milli mücadelede Erdoğan’ın peşine takıldım. Şimdi Vatan Partililer de çok şükür Erdoğan’ın peşine takıldılar. Ben daha öngörülüydüm."

Kılıçdaroğlu'nu Baykal'a ben önerdim

Erdoğan'ın Meclis'e girdiği Siirt seçimlerine kadar daha çok sol partilerde çalıştığını belirten Sancak “SHP’de beş dönem kurultay delegeliği yaptım. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun politika yapma nedenlerinden birisi benim. Şimdi beni tanımadığını söylüyor; ama ona ben referans oldum. Baykal’ın en has üç adamından biri bendim. Baykal iyi bir devlet adamı ve milli bir adamdır” dedi.

‘Erdoğan'a milli medya kurun dedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “milli bir medya kurulması” önerisini kendisinin yaptığını belirten Ethem Sancak, "Medya yabancıların kontrolünde. Medyayı millileştirmemiz lazım. Milli bir medya ve güçlü bir milli savunma.” diye konuştu.

Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir şey yapmadım

Karamehmetlere ait BMC şirketinin TMSF’ye geçtiğini hatırlatan Sancak “Kimsede ihaleye girmiyor. Dört defa ihaleye gidildi. Diğer otomobil şirketleri batsın istiyor” dedi ve bu nedenle Erdoğan’a gittiğini anlattı. Sancak “Ben Tayyip Erdoğan’la tanıştığımdan beri onun izni olmadan hiçbir şey yapmadım” diye ekledi.

‘Beşiktaş kulübünü satın alacaktım'

Beşiktaşlı olduğunu anlatan Ethem Sancak, Beşiktaş’ın kurtulması için kendisine fikrini soran dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yaptığı öneriyi anlattı. Gül'e, kulüpler yasasının çıkması gerektiğini söyleyen Sancak “İhaleye çıktığında Beşiktaş’ı satın alacaktım ve bu işten para kazanılacağını gösterecektim” dedi.

Kılıçdaroğlu ya sayı saymayı bilmiyor ya da dayak yememiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet Fabrikası için yaptığı "Kılıçdaroğlu ‘Kırk yıldır bizim Tank Palet fabrikamız vardı, değeri de 20 milyar dolardı’ diyor. Peki soruyorum sana. Kırk yıldır bizim tankımız yok. Kırk yıldır neden İsrail’e gidip birkaç milyar dolar veriyoruz. Madem böyle bir fabrikamız var, orada niye yapılmıyordu. İnsaf et Kemal bey. Sen o makama nasıl geldin bu belli. Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin ya da hesap uzmanı değilsin” ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan'a güvenin gerisini merak etmeyin

“Tayyip Erdoğan’a güvenin gerisini merak etmeyin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bir milli bayrak vatan cephesinin lideri” diyen Ethem Sancak Kanal İstanbul ile ilgili de “Kanal İstanbul gereklidir. Memleketin istediğimiz toprağına istediğimiz yaparız. Montrö ile ilgisi yoktur” dedi.