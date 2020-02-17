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Tesla'nın Almanya'daki fabrika açılışı durduruldu!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ikinci tesisini açacağı Almanya'dan kendisine kötü haber geldi. Tesla'nın fabrika hazırlıkları yargı kararıyla durduruldu.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tek fabrikası Çin'de bulunan ve ikinci tesisi Almanya'da açmaya hazırlanan Tesla'nın planları sekteye uğradı.

BBC'de yer alan habere göre, Tesla'nın Almanya'da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikasına dair hazırlıklar, Alman yargısı tarafından durduruldu.

Mahkeme Pazar günü verdiği karar ile Tesla'nın faaliyetlerini geçici olarak, mahkeme sonuçlanana kadar durdurdu.

Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı. Tesla bu süreçte ormandaki ağaçların kesimine başlamıştı.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı bu tesis şirketin Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı.

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