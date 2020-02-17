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Almanya'dan Tesla'yı şoke eden karar! Ağaç kesince fabrika işi yattı

ALMANYA'da fabrika kurma kararı alan Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya kötü haber geldi. Tesis için alınan arazide kesilen ağaçların fazla olması yüzünden Alman mahkemesi Tesla'nın buradaki çalışmalarını durdurdu!

Reuters’ın haberine göre Alman mahkemesi Tesla’nın Berlin’de yapacağı dev fabrika yatırımı için ağaç kesmeyi durdurmasını söyledi. 2019 yılı Kasım ayında Brandenburg’un doğu eyaletindeki Gruenheide’de bu tesisi kuracağını Tesla açıklamış ve otomotiv sektöründe ciddi yankı bulmuştu.

Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin yüksek idare mahkemesi tarafından verilen karar ise Tesla’yı durdurdu. Devlet çevre bürosunun 92 hektarlık ormanı Tesla’ya fabrika kurması için verilmesi fitili ateşledi. Her ne kadar bu alan Tesla’ya verilmiş olsa da fabrikanın planlamasına izin verilmemişti.

Mahkeme Amerikalı firmaya “ağaç kesmeyi durdurun” emri verdiğini belirtti ve bunun sebebi, konu olan ağaç kesiminin üç gün daha süreceği. Mahkeme bildirisinde, “Yeşil Lig tarafından getirilen yasal koruma başarısız olmamalıdır” şeklinde oldu.

Hristiyan Demokrat ve Özgür Demokrat partilerinin milletvekilleri, fabrikaya karşı yürütülen yasal savaşın Almanya’nın yatırım yapılacak bir yer olarak imajıma ciddi ve uzun süreli zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tesla’nın Berlin’e kurmak istediği fabrikasından Çin’de bir Amerika’da ise iki adet bulunuyor. Son yapılan sosyal medya paylaşımlarında Musk, Texas’ta da bir fabrika kuracağının kararını vermişti.

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