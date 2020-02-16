Koronavirüs paraya sıçradı bankalar temizliğe başladı inanılmaz görüntüler

Ölümcül coronavirüsü Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 69 bin insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 669'a yükseldi. Japonya'nın Okahama limanına demirleyerek karantinaya alınan gemide ise 70 yolcuda daha coronavirüsü tespit edildi. 3 bin 500 kişilik geminin yolcuları günlerdir içeride kilitli. Gemide virüse yakalananların sayısı ise 365 oldu.