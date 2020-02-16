Koronavirüs paraya sıçradı bankalar temizliğe başladı inanılmaz görüntüler
Koronavirüs yeni adıyla 'covid-19' can almaya devam ederken, virüs paralara da bulaştı. Çinli yetkililer, banknotları dezenfekte etmeye ve 14 gün boyunca karantinada tutmaya başladı.
Haftalardır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olan koronavirüs yeni verilen adıyla 'covid-19' can almaya devam ederken, virüs paralara da bulaştı. Çinli yetkililer, ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılmış banknotları dezenfekte etmeye ve 14 gün boyunca karantinada tutmaya başladı.
Ölümcül coronavirüsü Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 69 bin insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 669'a yükseldi. Japonya'nın Okahama limanına demirleyerek karantinaya alınan gemide ise 70 yolcuda daha coronavirüsü tespit edildi. 3 bin 500 kişilik geminin yolcuları günlerdir içeride kilitli. Gemide virüse yakalananların sayısı ise 365 oldu.
Virüsle mücadele bankalara sıçradı
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Çinli yetkililer, ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılmış banknotları dezenfekte etmeye ve 14 gün boyunca karantinada tutmaya başladı.
Destelerce kullanılmış yuanı ultraviole ışık altında ya da yüksek ısıda tutan banka çalışanları, nakit paraları tekrar kullanıma sokmadan önce 14 gün boyunca karantinada tutuyor.