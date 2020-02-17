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Hasan Ali Kaldırım'dan Ersun Yanal'a: Neden oynatmadı bilmiyorum

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçında forma giymemesinin nedenini anlamadığını belirtirken ''Ersun hoca beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de GMG Kırklarelispor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sonrası "Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden varım" şeklinde açıklama yapan Hasan Ali Kaldırım'ın Ankaragücü maçına ilk 11'de başlamaması soru işaretlerine neden olmuştu.

''Ersun hoca beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum''
Hürriyet'te yer alan habere göre; sakatlığı bulunup bulunmadığı sorulan tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili şunları dile getirdi; ''Ben de anlamadım. sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bakın herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.''

''Toparlanması için birkaç haftaya ihtiyacı var''
Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısında "Hasan Ali Kaldırım ne zaman hazır olacak?" sorusunu "Uzun süre yoktu. 1.5 haftadır bizimle çalışıyor. Toparlanması için birkaç haftaya ihtiyacı var. Bugün şartlar uygun olsa 20-25 dakika belki oynatabilirdik" şeklinde yanıtlamıştı.

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