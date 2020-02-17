Bursa’dan Bilecik'e her gün mesleği için 200 km yol yapıyor

"Kınık Köyünde çömlekçilik yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor. Eskiden her evde çömlek atölyesi vardı ve çömlekler tamamen elle yapılıyordu. Kınık Köyü'nde gençler maalesef bu mesleğe artık önem vermiyorlar ve büyük şehirlere göç ediyorlar. Yeni nesillerden bu mesleği yapan yok ve artık mesleği çarkta yapan ustalar bile kalmadı.